Roma, guasto a un treno in manovra: bloccata la Metro C

Ormai non fanno più notizia i disagi dell’Atac a Roma. Ma oggi, 4 novembre 2022, numerosi pendolari sono rimasti senza il regolare servizio di transito legato alla Metro C, per il guasto di un treno. Secondo una comunicazione pubblica di ATAC, un convoglio avrebbe avuto un problema tecnico durante una manovra d’inversione, fatta in automatico dal computer della macchina come tutti i treni della linea. Una situazione che ha paralizzato il transito di veicoli per sette fermate, ovvero quelle tra Grotta Celoni e Monte Compatri/Pantano.

Il guasto del treno sulla linea C di Roma

Come sempre più spesso avviene in ATAC, i problemi che stanno attanagliando oggi la Metro C deriverebbero da un problema ai treni. In questo caso, un mezzo ferroviario che si sarebbe incagliato in prossimità del capolinea, ovvero la fermata di Monte Compatri e Pantano. Nonostante i treni ultratecnologici della linea C romana, ugualmente questi mezzi dal 2014 non sono stati esenti a problemi, che hanno palesato numerosi problemi tra San Giovanni e il quadrante Est della Città Eterna.

Oggi la faccenda non è stata da meno, poiché un treno con pilota automatico si sarebbe arenato al capolinea di Monte Compatri e Pantano. Da quello che riferisce ATAC in una propria dichiarazione, il mezzo avrebbe avuto un guasto tecnico durante una manovra d’inversione. Nonostante il fastidioso problema, sul posto fortunatamente non ci sono stati feriti, poichè il convoglio automatico è risultato essere fuori linea al momento del guasto.

Da quando si è presentata la problematica, i tecnici ATAC si sono subito messi al lavoro per risolvere la complicata faccenda. Inoltre, sono state messe a disposizione dei pendolari delle navette che circoleranno, in entrambi i sensi di marcia, nel percorso compreso tra Grotta Celoni, Pantano e il comune di Monte Compatri: un servizio bus che coprirà quasi 6 km di percorso tra le stazioni interessate.