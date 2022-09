Roma, la villetta abusiva costruita su oltre 600 metri cubi di rifiuti tossici e pericolosi

Un’area vasta, di oltre 2500 mq, sita in zona Pantano Borghese. Il territorio si trova alle porte di Roma, al confine con i vicino Comuni di Monte Compatri e Frascati. Ora tutta l’area è stata posta sotto sequestro dalla Polizia Locale di Roma Capitale: l’operazione è stata eseguita nelle ultime ore dagli agenti dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale). Ad essere denunciato, un ragazzo di 24 anni per diversi illeciti di natura edilizia e ambientale.

Sotto sequestro area impiegata come discarica abusiva

Di fatto, l’area, che di certo aveva immense potenzialità dal punto di vista economico-imprenditoriali, era stata impiegata per realizzarvi, al suo interno, una vera e propria discarica abusiva, con oltre 600 metri cubi di rifiuti, anche di tipo speciale e pericoloso, accumulati a seguito di una costante attività di trasporto e successivo sversamento di materiali.

Costruzioni abusive all’interno

Ma gli illeciti di natura ambientale, pur gravi, non erano gli unici. Oltre a ciò, infatti, gli operatori giunti sul posto hanno potuto rilevare ulteriori irregolarità, legate alla costruzione abusiva di alcune opere con parte del materiale di risulta ricavato dai rifiuti. Tra questi: una fognatura, predisposta per scaricare illegalmente in un fosso, unitamente alla realizzazione, senza alcun titolo o autorizzazione di sorta, delle fondamenta di un villino. Il tutto, tra l’altro, su un terreno agricolo e pertanto non idoneo alla realizzazione di edifici.

Le operazioni della Locale