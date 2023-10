Roma, metro riparte col figlio a bordo e la mamma fuori: ragazzino ‘salvato’ da un giovane viaggiatore

Mamma Ramona – questo il nome della donna – ha poi proseguito: “Questo ragazzo, di nome Valerio, vivendo la scena è stato così gentile da accompagnare mio figlio alla fermata successiva. Lo ha fatto scendere con lui e lo ha portato al gabbiotto della stazione della vigilanza. Poi ha aspettato che io andassi a riprenderlo. Mi dispiace che non l’ho ringraziato come si deve, ero presa dalla felicità di aver ritrovato mio figlio. Gli ho detto semplicemente ‘Grazie'”.

“Nessun ringraziamento vale più del tuo gesto, se leggi questo post. Contattami che io e la mia famiglia vogliamo ringraziarti come si deve. Ringrazio anche tutta la vigilanza della metro C di piazza dei Mirti e Centocelle che non ci hanno mai lasciata un attimo e mi hanno accompagnata a riprendere mio figlio”.

Il post su Facebook che ha commosso tutti

Questo post, seppur condiviso in un gruppo di quartiere, ha riscosso davvero tanta visibilità. Sono infatti in molti gli utenti che hanno commentato il ‘pubblico ringraziamento’ di mamma Ramona. “Il monumento bisogna fargli, in questo mondo dove ormai anche fare un sorriso costa fatica…Avremo belle macchine, bei vestiti, capelli sempre in ordine, unghie finte, ma si vedono pochissimi sorrisi, quelli veri, non di circostanza….. La gente è tutta inc… eppure le comodità le abbiamo tutte. Un plauso a questo ragazzo”, scrive un’utente. “Se si insegna amore e gentilezza si semina benessere anche nella società”, scrive un’altra.