Roma, motorino prende fuoco all’improvviso a Ponte Milvio (VIDEO)

Attimi di apprensione poco fa a Roma dove un motorino, parcheggiato a Ponte Milvio, ha preso improvvisamente fuoco. Fortunatamente non si sono registrati feriti anche se il mezzo a due ruote è andato completamente distrutto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Le fiamme sono state prontamente spente ed è stato avvisato il proprietario del mezzo. In fase di accertamento le cause che hanno scatenato il rogo.

Clicca qui per vedere il video

Potrebbe interessarti anche: Roma, carambola tra tre veicoli nella notte, distrutta auto della Polizia: due agenti in Ospedale (FOTO)