Roma, oltre 600 dosi di cocaina in giardino: il fiuto di “Faro” le scova

Roma. Un vero e proprio giardino stupefacente quello che gli agenti del X Distretto Lido hanno rinvenuto a seguito di alcune mirate verifiche. A dir poco prezioso per le indagini, il fiuto del cane poliziotto “Faro” che ha permesso di rinvenire la sostanza. A finire in manette per spaccio di stupefacenti un uomo italiano di 57 anni con precedenti di polizia.

Roma, giardino stupefacente: i controlli degli agenti

Continua incessante l’attività delle forze dell’ordine volta alla repressione dei reati legati all’uso di sostanze stupefacenti. Non fa eccezione quanto accaduto sul litorale durante un’ indagine degli agenti del X Distretto Lido.

I poliziotti con l’ausilio di “Faro” — cane della squadra cinofili — hanno arrestato un 57enne italiano con precedenti , trovato in possesso di 698 dosi di cocaina. La droga era abilmente nascosta all’interno del suo giardino ma l’infallibile fiuto di “Faro” ha permesso di scovarla.

L’arresto è stato convalidato e veniva disposta la misura per lui la misura degli arresti domiciliari.