Roma, paura al pub: provano a derubarla ma vengono ‘beccati’ da un Carabiniere in borghese

Un’escalation di furti si sta verificando nel corso di questi giorni nella Capitale. Ne sono una prova i diversi interventi dei Carabinieri volti a bloccare i responsabili dei reati. Spesso gli ‘obiettivi preferiti’ dei malviventi sono i turisti, proprio come è successo ad una donna inglese di 41 anni.

Derubano una turista inglese al pub: arrestati due stranieri

Ieri sera due cittadini stranieri di 29 e 20 anni, entrambi senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, sono stati notati da un Carabiniere della Stazione Roma Quirinale libero dal servizio e in abiti civili. I due si stavano avvicinando alle spalle di una turista inglese di 41 anni che stava cenando ai tavoli esterni di un pub in via Nazionale, impossessandosi della sua borsa. Il Carabiniere ha immediatamente richiesto ausilio ai colleghi in servizio di pattuglia che hanno poi bloccato i due mentre tentavano di allontanarsi a piedi. Anche in questo caso la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alla vittima.