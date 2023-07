Roma, preso il “terrore” di un condominio alla Bufalotta: “Per colpa del serpente non dorme nessuno”

Andrea Lunerti, questa volta presso il quartiere Bufalotta a Altra ‘impresa’ dell’esperto etologo, questa volta presso il quartiere Roma . Si tratta di un piccolo serpente, un cucciolo di biacco, praticamente innocuo. Così l’amministratore del condominio in questione: “La prego, venga anche di notte. Alcune condomine sono terrorizzate e non riescono a dormire”. Lo dichiara su Facebook lo stesso professionista.

Il ‘terrore’ era un semplice cucciolo di biacco

Probabilmente era più terrorizzato lui che i residenti del condominio. “Alle 22.20 lo abbiamo trovato solo, infreddolito e terrorizzato lui di essersi perso nel labirinto interno dei box sotterranei dell’immenso edificio“, ha annunciato Lunerti. “Domani il cucciolo di biacco sarà liberato presso il Rifugio del Lupo a Morlupo” ha poi concluso. Si tratta dell’ennesimo episodio nel contesto dell’allarme serpenti determinato dai vari episodi di avvistamenti avvenuti nella Capitale nelle ultime tre settimane.

Gli avvistamenti pregressi

Ha fatto scalpore, ad esempio, la storia del pitone albino di cinque metri che circolava in strada nella zona di san Basilio. E poi ancora un altro biacco, spuntato all’improvviso sul parabrezza di un’auto di una famiglia, che si è poi chiusa dentro impaurita. Ciò è determinato, tra le varie cause maggiori, dalla cattiva manutenzione del verde romano. Queste aree nella Capitale sono abbondanti, e se non si curano spesso e bene, è possibile che la natura si riprenda ciò che l’uomo le ha tolto coi processi di antropizzazione. Uno dei fenomeni che lo certificano è proprio la diffusione incontrollata dei rettili presso le aree urbane, dove trovano condizioni di vita accettabili e cibo. Di fatto Lunerti ha già ripetutamente spiegato di fare maggiormente attenzione alla vipera e al suo morso. L’animale è molto rapido, fuori dalla portata dei riflessi umani. I suoi denti, se conficcati nella pelle dell’uomo, difficilmente riescono a sganciarsi. Per quanto riguarda il biacco, lo zoofilo raccomanda comunque di non infastidire gli esemplari adulti. Come è successo presso Castelnuovo di Porto, dove presso uno spogliatoio, alcune persone hanno cercato di scacciare un esemplare con un bastone.