Roma Pride 2023: ecco quando, percorso, madrine e programma completo

Il 10 giugno 2023, la Capitale ospiterà il Roma Pride 2023. L’evento, che si svolgerà con un corteo che girerà il Centro Storico partendo da piazza della Repubblica e poi all’interno dell’Ippodromo di Capannelle, vedrà come madrine speciali le sorelle Paola & Chiara Iezzi. All’interno dell’Ippodromo delle Capannelle, andrà in scena l’evento Rock Me Pride, cui già sono in vendita i biglietti su TicketOne.

Il Roma Pride 2023 del 10 giugno

Come comunicato dagli organizzatori della manifestazione politica, l’appuntamento per la partenza del corteo è previsto a piazza della Repubblica alle ore 15. L’evento del Pride capitolino vede una lunga storia, considerato come il primo avvenne nel 1994. Qui parteciparono volti della politica italiana, oltre a varie realtà attive nell’associazionismo LGBTQ+ della nostra nazione e anche di livello internazionale. Un evento che ogni anno, nonostante si tratti di una manifestazione politica, vede una grande partecipazione dell’area progressista.

Cosa avverrà al Pride?

Oltre alla rivendicazione di maggiori diritti per le “coppie arcobaleno”, con profonde critiche all’attuale Governo Meloni, l’evento prevede un giro del Centro Storico della Città al fine di sensibilizzare la cittadinanza alle loro tematiche. Tutto questo, creando un corteo che vedrà la presenza di carri allegorici, tanta musica e ballerini che danzeranno lungo le strade romane. Il percorso della manifestazione, partirà da piazza della Repubblica e raggiungerà piazza Venezia e il Foro Romano.

Paola e Chiara madrine dell’evento

Paola e Chiara Iezzi saranno le madrine di questa manifestazione, con il loro brano “Furore” che sarà la colonna sonora del corteo. Una situazione emersa dopo il caso Arisa, con la cantante esclusa dopo aver fatto pubblicamente dei complimenti alla premier Giorgia Meloni. Un’uscita pubblica che, almeno gli organizzatori del Pride, non hanno accettato volentieri, invitando l’artista lucana a non presentarsi sia per la manifestazione di Milano, che successivamente anche alla data di Roma. Una polemica finita poi su tutti i giornali.