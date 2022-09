Roma. Prima ruba uno scooter, poi segue due ragazze: arrestato 39enne

Roma. Non solo aveva rubato uno scooter ma ha poi pensato bene di utilizzarlo per seguire due ragazze che in quel momento stavano transitando a piedi. Il suo gioco è però durato poco, il 39enne italiano è stato infatti denunciato ed arrestato dalla Polizia.

Segue due ragazze a bordo di uno scooter rubato

Gli agenti del XIII Distretto Monteverde avevano notato l’uomo mentre, a bordo di uno scooter, seguiva a velocità moderata due ragazze che transitavano a piedi. Una volta accertato che il mezzo era provento di furto, gli agenti hanno intimato al conducente di fermarsi.

La tentata fuga e l’arresto

Questi però, in tutta risposta, si è dato ad una fuga precipitosa terminata solo in via Silvestri, dove è stato finalmente raggiunto e arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale. Il 39enne è stato inoltre denunciato per ricettazione. A seguito di convalida, l’uomo è stato condannato a 6 mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.