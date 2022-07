Roma, prima si ubriaca poi aggredisce i poliziotti: sospesa la licenza al titolare di un locale a Testaccio

C’erano già stati dei precedenti. Prima, la denuncia di due persone sorprese all’interno del locale con diversi involucri di stupefacente, di tutti i tipi, e già preparati alla vendita. Poi, la denuncia al gestore del locale che, ubriaco, ha inveito contro gli agenti rifiutandosi di dare loro il documento d’identità e insultandoli pesantemente.

Il provvedimento degli agenti

Nel pomeriggio di ieri, il Commissariato Celio, ha quindi notificato al gestore dell’esercizio commerciale in zona Testaccio il provvedimento di sospensione della licenza ex art. 100 del T.U.L.P.S. Il locale sarà inoltre chiuso per 7 giorni, risultato di un’approfondita istruttoria della Divisione si Polizia Amministrativa.