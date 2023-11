Roma: “Pronto Polizia? C’è un uomo che sta rubando nella mia auto”

Ha trovato un ladruncolo nella sua auto ed ha chiamato subito la Polizia. Succede al Tuscolano: incredulo, il proprietario del mezzo ha subito allertato il 112 con gli agenti che, giunti sul posto, hanno fermato il malvivente. Ecco cosa è successo.

Si è trovato davanti una scena davvero ‘surreale’ raggiungendo la sua vettura parcheggiata lungo Viale Aicardi, al Tuscolano. Un uomo, un cittadino straniero, stava rovistando nel suo mezzo alla ricerca, evidentemente, di qualcosa di valore da portar via. Mantenendo i nervi saldi il proprietario ha immediatamente chiamato la Polizia e gli agenti, arrivati tempestivamente sul posto, hanno bloccato il ladro.

Tentato furto in auto al Tuscolano

A finire in manette è stato un 28enne del Bangladesh che deve ora rispondere del reato di furto aggravato. Giunti in viale Aicardi infatti, gli agenti hanno trovato il proprietario dell’autovettura che indicava loro la presenza di un uomo che stava rovistando all’interno della stessa come detto. Fermato e identificato, il 28enne è stato sottoposto a perquisizione personale a seguito della quale è stata rinvenuta la somma di 56 euro, il tutto riconosciuto dal proprietario del veicolo.

