Roma, ragazzo in gita scolastica viene preso a botte da un rapinatore che gli rompe il naso con una testata

Stava semplicemente passeggiando con i suoi compagni di classe a Ponte Sisto, quando improvvisamente, si è avvicinato un ragazzo, presumibilmente del Nord Africa, per chiedergli i soldi per bere. Il ragazzo, rifiutandosi, è stato colpito fortemente al naso con una testata. L’impatto è stato così aggressivo e violento da rompergli il naso. Con il viso pieno di sangue, insieme a una sua insegnante, si è recato all’ospedale Umberto I dove ha raccontato tutto agli agenti di Polizia.

L’aggressione

L’aggressione è avvenuta ieri alle 22:30 a Trastevere, a Ponte Sisto. Il ragazzo, 19 anni, di Bergamo, si trovava lì con la sua classe e i suoi insegnanti per la gita scolastica. Quella che doveva essere una serata tranquilla, si è però trasformata in un episodio brutto e, soprattutto, violento. Nel momento in cui il ragazzo si è rifiutato di dare i soldi allo sconosciuto, l’aggressore gli ha improvvisamente sferrato un pugno in pieno volto.

Arrivato con il taxi, insieme all’insegnante e a alcuni compagni di classe, i medici del policlinico Umberto I hanno potuto constatare che lo studente ha una frattura scomposta al sesto nasale. Al momento gli agenti del commissariato Trastevere di polizia, stanno indagando sull’accaduto.