Roma, rifiuti in Via della Conciliazione, l’ironia social: «Ecco i nuovi cestini voluti da Gualtieri»

Continua l’emergenza rifiuti nella Capitale che non risparmia nemmeno i luoghi di maggior prestigio della città. Non solo l’area dei Fori o del Colosseo: le ultime segnalazioni arrivano anche dalla zona a ridosso del Vaticano e precisamente da Via Conciliazione dove cumuli di rifiuti campeggiano in bella vista lungo i marciapiedi.

Reti arancioni per contenere i rifiuti in centro

Qualcuno ne approfitta per ironizzare definendo le immagini che vedete – con la spazzatura recintata da una rete arancione – come i “nuovi cestini voluti da Gualtieri“. Altri, come i commercianti, sono invece sul piede di guerra: «Sono tre mesi che abbiamo implorato la raccolta dei rifiuti a San Pietro senza avere risposte. Intanto i cumuli si stratificano», scrive ad esempio sui social Ilaria Bussiglieri Presidente dei commercianti del Borgo e titolare dell’omonima storica pelletteria in zona. «Adesso non la imploriamo più , la pretendiamo previa denuncia», è la chiosa del post.