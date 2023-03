Roma, sedotta e abbandonata tra i rifiuti: sbuca una bambola gonfiabile sul cassonetto

Roma. Le campagne ecologiche e la sensibilità ambientale dei cittadini sta aumentando, e visibilmente. A dimostrarlo è proprio il corretto smaltimento rifiuti di una bambola gonfiabile, rinvenuta da qualche utente del web proprio nelle ultime ore, nel quartiere Salario, Municipio II della Capitale. L’estatica visione, di buon mattino, non ha potuto non suscitare profonda ilarità da parte dei residenti.

Rifiuti a Roma, Anna Foglietta e la sua segnalazione: «La fine di un amore»

Bambola gonfiabile tra i rifiuti di Roma: la fine di un amore

Una bambola gonfiabile, sedotta dal suo amante, amata per una notte – e molte – e poi scaricata direttamente dai rifiuti, come se nulla fosse, come un oggetto qualunque. Insomma, a Roma continua la saga ”Fine di un amore”, iniziata qualche settimana fa con il rinvenimento di un pene di gomma – alias dildo – sempre in prossimità di un cassonetto dell’immondizia. Oggetti di piacere, che forse, dopo qualche tempo, stancano, così come le relazioni più superficiali o quelle che non funzionano. Sono tante le segnalazioni, e sul web ci si chiede ironicamente il motivo di questa rottura: ”Sarà tornata la moglie” commenta subito qualcuno sotto la foto comparsa in uno dei tanti gruppi di quartiere che si trovano su Facebook, e ancora: ”Non vedo errori, cassonetto di plastica mi pare”, oppure: ”Sedotta e bidonata”.

La scoperta nel quartiere sul cassonetto

Si tratta di una bambola gonfiabile in bella vista e, come dicevamo, anche smaltita bene, nel giusto vano per la plastica. Si trova lì, mezza nuda, distesa, lo sguardo vuoto e perso nel nulla. A cosa starà pensando? Certamente alla sua grande solitudine dopo l’abbandona disumano del suo amante, che l’ha trattata come un oggetto di piacere, una donna da una sera, e che ora sembra essere sparito nel nulla. Ma c’è in lei una profonda consapevolezza, qualcosa che le scalda il cuore e che le porta un barlume di speranza: quell’uomo, prima o poi, ne sentirà la mancanza, la mancanza di un corpo freddo, di plastica, che accondiscende ad ogni sua richiesta. Prima o poi, l’uomo farà di tutto per riaverla, ma sarà troppo tardi, perché lei sarà già caduta tra le braccia di qualche dipendente AMA che saprà regalarle una vita migliore.