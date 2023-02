Rifiuti a Roma, Anna Foglietta e la sua segnalazione: «La fine di un amore»

I rifiuti a Roma hanno sempre suscitato scandalo, critiche, proteste e malcontenti tra i cittadini, ma raramente un grado di ilarità così altro, come sta accadendo sul web in queste ultime ore dopo uno scatto pubblicato da Anna Foglietta. L’attrice, infatti, ha voluto segnalare il degrado ”romantico” della città di Roma attraverso una foto molto particolare.

Ama perde pezzi (e consiglieri), rimangono in due nel cda: il Comune in affanno

Un dildo tra i rifiuti di Roma: la foto di Anna Foglietta

Poco prima della sua partenza per la città di Milano, l’attrice ha voluto quindi dare il suo contributo alla causa dei rifiuti a Roma e del degrado Capitale con una segnalazione che sta facendo il giro del web. Infatti, ha voluto segnalare quanto visto con i propri occhi, presumibilmente vicino alla sua abitazione capitolina. E così, ecco che Anna Foglietta, ex madrina della Mostra del Cinema di Venezia, si cimentata nell’impresa pubblicando su Twitter una foto che segnala, a sua detta, la ”fine di un amore”, e che ha scatenato grande ironia tra gli utenti. Ad un primo colpo d’occhio, nulla di particolare, un cassonetto dell’immondizia con diversi detriti intorno, ma con un particolare: in basso, nella foto, un pene di gomma – dildo – lasciato in bellavista, a testimonianza di una ”relazione” terminata. Il sex toy vicino al cassonetto è un’accoppiata vincente, a quanto pare, dal momento che tutti gli utenti si stanno scatenando proprio in questi minuti.

Il post su Twitter dell’attrice romana e l’ilarità del web

Incredula l’attrice romana che ha voluto a tutti i costi fissare sul web quello che i suoi occhi stavano vedendo in quel momento. A suo modo, insomma, Anna Foglietta si è fatta portavoce di un problema riscontrabile a Roma in molte zone, ma non con i soliti toni della critica, bensì con il sarcasmo. ”Grazie Roma per questo romanticismo metropolitano” scriver nel suo post, incendiando la discussione e l’ilarità. La reazione di tutto il web non si è lasciata attendere: ”Neanche Parigi è così romantica” ha voluto commentare ironicamente un utente, un altro invece: ”Dopo un po’ l’amore finisce e bisogna trovarne un altro che ti sappia amare!”, oppure: “un amore di plastica (cit.)”. Insomma, una risata su di una questione così tragica, ogni tanto, sarà pur lecita.