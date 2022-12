Anna Foglietta, chi è il marito Paolo Sopranzetti: età, lavoro, figli, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, dopo lo spazio dedicato alla finale di Ballando con le Stelle, anche Anna Foglietta, che insieme ai suoi amici e colleghi Paolo Calabresi e Stefano Fresi presenterà l’ultimo film ‘I migliori giorni’. E si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore per il marito Paolo Sopranzetti.

Cosa sappiamo sul marito di Anna Foglietta

Si chiama Paolo Sopranzetti il marito della nota attrice romana Anna Foglietta. I due hanno frequentato lo stesso liceo, il Socrate della Capitale. E sono innamorati e complici ormai da tempo. Sono convolati a nozze nel 2010 e sono diventati genitori di tre meravigliosi bimbi. Come ha spiegato l’attrice ai microfoni Vieni da me, i due si sono rincontrati dopo tempo: “Ho incontrato mio marito su Facebook, lui mi ha scritto. Eravamo stati compagni di scuola e mi ha svelato che già dai tempi del liceo pensava che potessi essere la donna della sua vita. Gli ho chiesto subito un incontro, era tutto perfetto. Ci siamo frequentati per 9 mesi, poi ci siamo sposati”.

Che lavoro fa

Paolo Sopranzetti è lontano dal mondo dello spettacolo. Lui lavora come consulente finanziario, è un imprenditore. “Lui è una persona centrata, risolta, consapevole delle sue possibilità umane e professionali” – ha raccontato la Foglietta. Anna e Paolo sono genitori di tre bimbi: Lorenzo, nato nel 2011, Nora nel 2013 e Giulio venuto al mondo nel 2014. Una famiglia unita, complice: tutto nella loro vita ruota attorno all’amore.

Instagram di Paolo Sopranzetti

Paolo Sopranzetti ha un profilo Instagram e con l’account @sopranzetti_paolo vanta oltre 7.000 followers. Condivide molti scatti della sua quotidianità, spesso in compagnia della moglie. I due preferiscono tenere il loro amore lontano dai riflettori e dal gossip.