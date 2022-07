Roma, si rompe la conduttura del gas: chiuso tratto della Via Ardeatina, consigliati percorsi alternativi

Intervento in corso sulla Via Ardeatina in questo momento con la strada che risulta chiusa. Da quanto si apprende è in corso la riparazione di una conduttura del gas. Per consentire l’intervento la strada è stata chiusa tra Via di Porta Medaglia e Via della Solfarata in entrambe le direzioni. Sono consigliati pertanto percorsi alternativi. Sul posto sono presenti anche le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale.

