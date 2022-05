No all’inceneritore di Roma a Santa Palomba: oggi presidio e raccolta firme sulla Via Ardeatina

No all’inceneritore. Continua la levata di scudi dei cittadini e dei Comuni dell’hinterland di Roma Capitale per contrastare il progetto del termovalorizzatore di Roma promosso dal Sindaco Gualtieri che, stando alle informazioni disponibili, dovrebbe essere ubicato a Santa Palomba. E oggi, in tal senso, si è svolto un presidio per raccogliere le firme contro l’impianto.

La raccolta firme contro il termovalorizzatore di Roma

L’evento, iniziato alle 16.30, si è svolto davanti al Bar Fabiani sulla Via Ardeatina. A sostenere l’iniziativa c’è il Movimento 5 Stelle, presente con diversi esponenti. Tra questi l’ex Sindaco di Roma Virginia Raggi e il Primo Cittadino di Pomezia Adriano Zuccalà, con quest’ultimo che a più riprese ha messo nero su bianco la sua posizione assolutamente contraria al progetto.

Cosa sappiamo sul termovalorizzatore di Roma

Stando alle (poche) informazioni disponibili l’impianto dovrebbe arrivare a lavorare circa 600mila tonnellate. Nelle intenzioni di Gualtieri dovrebbe rappresentare la soluzione alla gestione dei rifiuti nella Capitale dopo anni vissuti nell’immobilismo e nella totale assenza di programmazione.

La (mala) gestione dei rifiuti a Roma

Non a caso il risultato sono state le continue emergenze, con le ormai ben note immagini della spazzatura che periodicamente torna sulle strade, a cui si è cercato di mettere mano sempre e solo con situazioni tampone (vedi Roncigliano) rivelatesi poco efficaci. Per questo il Sindaco di Roma, una città lontana anni luce per ciò che riguarda la raccolta differenziata dagli standard previsti dalle legge, ha scelto la via più breve, un unico mega impianto dove far convergere rifiuti da bruciare.

Una soluzione anacronistica senza dubbio ma figlia di anni di mala gestione che hanno portato a tutto questo; con un grande “ma” tuttavia: Gualtieri, come i suoi predecessori, ha individuato nuovamente nelle zone più distanti dalla città di Roma – e di nuovo a Santa Palomba – la soluzione al problema. Il delitto (politico) perfetto insomma. Con buona pace dei Comuni confinanti.

