Roma, si sente preso in giro dal quartiere: prende una spranga e distrugge sei macchine

Con una spranga in mano l’obiettivo del 48enne di romano era quello di distruggere quante più macchine possibili. E’ successo a Roma, in zona San Paolo, nel quartiere Ostiense, dove molti automobilisti si sono ritrovati con le vetture danneggiate senza motivo. L’ira dell’uomo si è sfogata colpendo ripetutamente sei auto che si trovavano parcheggiate in via Giustiano Imperatore. Nel vedere la scena assurda, i passanti hanno iniziato a urlare e nella strada si è creato il panico. In tanti hanno chiamato i soccorsi, mentre l’uomo, incurante, continuava con i suoi folli intenti.

L’ira dell’uomo

A far agitare l’uomo sarebbe stato il senso di disapprovazione che provava verso i residenti del quartiere. I motivi certi però non sono chiari. Sicuramente quello che è sicuro è che se non fosse stato per l’intervento immediato della Polizia, i danni sarebbero stati tanti.

Il 48enne non aveva intenzione di fermarsi, ogni auto era un suo bersaglio. Fortunatamente non c’è stato alcun ferito ma in quelle condizioni sarebbe stato possibile. Gli agenti sono riusciti a bloccare l’uomo all’angolo con via Settimo Severo mentre era intento a distruggere altre auto. L’uomo è stato portato in Commissariato in cui dovrà rispondere di danneggiamento aggravato e continuato.