Roma: sigarette, alcol e slot machine senza orari (né licenza). Nei guai quattro bar senza regole

L’attività, che complessivamente ha interessato quattro esercizi commerciali, è stata effettuata con accesso all’interno di un bar con l’autorizzazione per la vendita dei generi di monopolio scaduta e non rinnovata, che rilascia l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in seguito a una preventiva e consistente attività di monitoraggio effettuata in ufficio sulle banche dati a disposizione. L’intervento ha così consentito di sequestrare i generi di monopolio detenuti e venduti illegalmente in assenza delle necessarie autorizzazioni e di tutelare il territorio da possibili vendite illecite ai minorenni di tabacchi.

Sanzionati altri tre esercizi

Oltre la sanzione disposta per la violazione accertata, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli è impegnato nell’attività di ricostruzione della catena di approvvigionamento dei generi di monopolio sottoposti a sequestro. Nella stessa operazione sono stati sanzionati anche tre esercizi commerciali: uno trovato sprovvisto di licenza per la vendita degli alcolici, gli altri due che tenevano in funzione le slot machine fuori dagli orari consentiti dall’ordinanza del Sindaco di Roma.