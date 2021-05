Roma, smantellata base di spaccio nel parcheggio sotterraneo all’Eur: 32enne in manette

La lotta allo spaccio in una città come Roma è (e deve continuare ad essere) costante. Sono proprio i mirati servizi per la prevenzioni che contrastano tali reati, solo negli ultimi giorni il personale dei “Falchi” della Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile della Questura di Roma, ha proceduto all’arresto di un individuo ed allo smantellamento di una base di spaccio.

Base di spaccio all’Eur: interviene la Cinofila

Il primo a finire in manette è un 32enne di origine campane; l’uomo, incensurato, è stato beccato in zona Eur, mentre aveva con sé circa 6 kg circa di Hashish. Gli agenti in campo a seguito di alcuni servizi di osservazione in zona hanno notato alcuni strani movimenti nei pressi di un parcheggio sotterraneo di un complesso residenziale. Dopo aver fatto intervenire l’Unità Cinofila, con l’aiuto dei cani poliziotto “Condor” e “Kara” si è arrivati ad un locale, in uso al 32enne, dove erano custoditi oltre 60 panetti di Hashish, pronto per essere immesso nel mercato cittadino; l’uomo è stato tratto in arresto e sottoposto a giudizio direttissimo.