Roma, stretta sulla movida: locali chiusi, alcool e guide spericolate

Roma. Malamovida e irregolarità su tutto il territorio capitolino. Per questo i controlli non si fermano mai, soprattutto durante il fine settimana, in cui le occasioni di illegalità aumentano.

Stretta sulla movida a Roma

I Carabinieri della Compagnia di Roma Parioli, proprio nelle ultime ore, hanno notificato 3 determinazioni dirigenziali, a firma del Direttore del II Municipio di Roma Capitale, che dispone la sospensione dell’esercizio dell’attività, per la durata di quindici giorni, ai rappresentanti legali di altrettanti locali nella zona di Piazza Bologna.

Successivamente, sempre per contrastare eventuali fenomeni di “mala movida”, da ieri e per tutta la notte, i Carabinieri delle Compagnie Roma Centro e Roma piazza Dante hanno eseguito specifici servizi preventivi a Campo dé Fiori, nel rione Monti, al Pigneto e a San Lorenzo.

Controlli anche sulle strade

Nel corso delle attività, i militari hanno denunciato a piede libero un italiano sorpreso – per la seconda volta – alla guida di un’auto sprovvisto di patente poiché mai conseguita. Nei suoi confronti è scattata la contravvenzione per guida senza patente, mentre l’auto è stata sequestrata.

Sostanze stupefacenti

Parallelamente, due cittadini stranieri, invece, sono stati segnalati alla Prefettura dopo essere stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti; elevate anche due contravvenzioni al Codice della Strada per guida con veicolo sprovvisto di revisione periodica.

Il bilancio finale è di 260 persone controllate tra cittadini italiani e stranieri, dieci le ispezioni effettuate dai militari negli esercizi commerciali delle zone interessate dai controlli.