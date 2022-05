Blitz dei Carabinieri a Ponte Milvio, controlli nei locali: lavoratori in nero e carenze igieniche, pioggia di multe

Proseguono i controlli speciali dei Carabinieri nelle zone della movida di Ponte Milvio. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Roma Trionfale e della Stazione di Roma Ponte Milvio, supportati dai Carabinieri del Nas e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma.

I controlli nelle zone della movida di Ponte Milvio

Dalla serata di ieri, e per tutta la notte, sono proseguiti i controlli da parte dei Carabinieri nella zone della movida di Ponte Milvio. L’attività, è stata svolta al fine di garantire un sano divertimento a tutti i frequentatori della zona, verificare il rispetto delle regole e contrastare ogni forma di illegalità o di degrado.

Lavoratori in nero e carenza di igiene

I controlli hanno interessato anche 12 esercizi commerciali. In sei di questi sono state riscontrate le seguenti irregolarità: in due locali i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno riscontrato lavoratori in nero. In quattro locali i Carabinieri del Nas hanno riscontrato violazioni alle norme in materia di alimenti, igiene e sanità.

In un locale, sempre in zona Ponte Milvio, i Carabinieri hanno multato un locale che serviva alcolici ai minori.

Nel corso dei vari controlli, in piazza di Ponte Milvio, tre ragazzi sono stati trovati in possesso di grandi quantitativi di droga e sono stati prontamente segnalati. In totale sono state elevate sanzioni amministrative per un importo pari a 18.000 Euro.

Un arresto

Sempre nella cornice di Ponte Milvio, i Carabinieri hanno hanno arrestato un ragazzo di 18 anni che al controllo dei documenti è risultato destinatario di un ordine di esecuzione pena, dovendo espiare pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione, per rapina aggravata.

Non sono inoltre mancati i controlli alla circolazione dove i Carabinieri hanno segnalato un 33enne romano con precedenti alla guida di una Smart modificata e un 44enne alla guida di uno scooter rubato.

