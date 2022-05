Roma, due turisti fermano i Carabinieri vicino a Termini: «Aiutateci ci hanno rapinato»

La scorsa notte I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma hanno arrestato due uomini di 33 e 34 anni. I due sono gravemente indiziati di rapina e furto aggravato a danno di due turisti nei pressi della stazione ferroviaria di Roma Termini.

Turisti rapinati a Termini

Nella notte scorsa i Carabinieri, che erano in transito in Via Giolitti, sono stati fermati da un turista sud coreano il quale raccontava di essere stato percosso e rapinato del proprio telefono e del proprio borsello poco prima da due uomini. Durante le ricerche, un altro uomo di origine sud americana si è avvicinato ai Carabinieri riferendogli di essere stato derubato del telefono dagli stessi soggetti. Quest’ultimo è riuscito a fornire una dettagliata descrizione dei due malviventi agevolando il lavoro dei Carabinieri.

Potrebbe interessarti anche: Roma, ruba da un’auto in sosta ma la Polizia passa proprio in quel momento: ladro inseguito e bloccato

L’arresto dei due malviventi a Roma

Dopo alcune ricerche, arrivati in piazza Fanti i Carabinieri hanno riconosciuto i due uomini e hanno deciso di fermarli. La perquisizione ha permesso di rinvenire tutti beni derubati ai due sud coreani. Questa mattina, nelle aule di Piazzale Clodio l’arresto è stato convalidato per entrambi gli uomini

Leggi anche: Rubano le marmitte delle smart: ‘beccata’ banda, tra loro anche un minore