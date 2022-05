Sfonda la porta con l’auto ed entra in casa dell’ex, poi la picchia e la rapina: arrestato 39enne

È entrato in casa dell’ex usando l’auto come ariete, le ha chiesto del denaro e, al suo rifiuto, l’ha aggredita, spedendola al pronto soccorso in codice giallo. Ma la “bravata” gli è costata l’arresto per rapina impropria, oltre che a una denuncia per ricettazione.

Terrore al Quadraro

Tutto è iniziato ieri pomeriggio in una palazzina di via dei Sulpici, al Quadraro, in zona Tuscolana. Erano le 16:00. L’uomo, un 39enne italiano, utilizzando la sua automobile, ha sfondato la porta d’ingresso del garage dell’ex compagna. Si è quindi introdotto all’interno dell’abitazione della donna, sua coetanea e le ha asportato la borsa. Vedendo che dentro non c’erano contanti, le ha chiesto di consegnargli i soldi. Al suo rifiuto, l’uomo l’ha minacciata con un coltello, per poi aggredirla e picchiarla.

I soccorsi

Sentendo le urla, i vicini di casa hanno chiamato la polizia. Sul posto sono intervenute le volanti e gli agenti del Commissariato Porta Maggiore. I poliziotti hanno trovato nell’appartamento ancora l’uomo intento a maltrattare la 39enne. L’uomo è stato quindi arrestato per rapina impropria. Ma non solo: è anche stato deferito stato di libertà per ricettazione. Il 39enne è infatti stato trovato in possesso di gioielli in oro di proprietà della famiglia della donna, che aveva nel frattempo trafugato.

Codice giallo per la donna

La donna aggredita è stata soccorsa dai sanitari del 118, che l’hanno trasportata al pronto soccorso del Policlinico Casilino in codice giallo. La donna, a seguito delle percosse ricevute per non aver voluto consegnare subito denaro e gioielli, ha riportato tumefazioni al volto e alle braccia. Le indagini sono in carico al Commissariato Tuscolana.

