Roma, banda dei Rolex in azione con due rapine-lampo: 110 mila euro in mezz’ora

Li avevano puntati, forse conoscevano le loro abitudini, sapevano di andare a colpo sicuro. E in effetti, così è stato perché ieri, intorno all’ora di pranzo, due malviventi hanno derubato due uomini, a distanza di poco tempo, e sono ritornati a casa con un bel bottino. E con due orologi preziosi.

Il primo colpo in via Benaco

Intorno alle 13.10 di ieri, in via Benaco, un commercialista, classe 1966, ha allertato la Polizia perché poco prima era stato derubato. Agli agenti l’uomo ha raccontato di essere stato aggredito da due soggetti, entrambi con volto travisato, gli stessi che poi gli hanno portato via un Rolex dal valore di circa 10.000 euro. Prima di darsi alla fuga a bordo di uno scooter Honda SH.

La seconda rapina in Piazza Ungheria

Forse non contenti e soddisfatti poco dopo, intorno alle 13.25, un altro uomo è stato derubato. Questa volta in piazza Ungheria e a finire nel mirino dei due malviventi è stato il titolare di un’impresa edile di 55 anni. In questo caso, i ladri hanno portato via un orologio, un Patek Philippe dal valore di circa 100.000 euro.

Le indagini della Polizia

Nessuna delle due vittime, fortunatamente, è rimasta ferita. Ma ora spetterà agli agenti di Polizia, intervenuti sul posto con le volanti, fare chiarezza. E dare un volto e un nome ai ladri, quelli di orologi preziosi.