Roma Summer Fest 2023: artisti, biglietti e programma completo

Quest’anno, ritornerà anche il Roma Summer Fest per l’estate 2023. L’evento, organizzato dalla Fondazione Musica per Roma, vedrà salire sul palco artisti di spessore internazionale, che chiameranno un ampio pubblico a vedere le loro esibizioni dentro la Capitale. Gli eventi si svolgeranno all’interno dello spazio all’aperto della Cavea, che si trova all’interno dell’Auditorium Parco della Musica.

Il Roma Summer Fest 2023

Sarà un’edizione all’insegna della grande musica, alternando artisti che hanno fatto la storia del rock e arrivando alle più belle voci della musica italiana. Un viaggio musicale che attraverserà gli ultimi decenni della musica internazionale, strizzando anche l’occhio alla musica classica o il Synth Pop britannico. Insomma, che parteciperà ai concerti proposti dalla Fondazione Musica per Roma, sentirà musicalità che, seppur con poco spazio radiofonico, hanno costruito l’ascesa del pop fino ai giorni nostri.

Gli artisti che si esibiranno

Sono numerosi i cantanti che suoneranno all’interno del Roma Summer Fest 2023. Tra questi, troveremo infatti le partecipazioni di:

Bob Dylan,

Paolo Conte,

Pet Shop Boys,

Ludovico Einaudi,

Beth Hart,

Porcupine Tree,

The Lumineers,

Interpol,

James Bay,

Aurora,

Sigur Rós,

Sting,

OneRepublic,

Jacob Collier,

Daniele Silvestri

Quando si svolgerà la manifestazione musicale?

Come spiega il nome, l’evento sarà la rassegna musicale estiva dell’Auditorium Parco della Musica. Le danze, che vedranno salire sul palco numerosi generi che hanno fatto la storia mondiale della discografia, si apriranno nella giornata di martedì 6 giugno, per concludersi poi martedì 8 agosto 2023. Come detto, un viaggio all’interno dei più iconici pezzi della discografia mondiale, in un evento che alterna la grande musica internazionale a gruppi più attuali ma con grande seguito mondiale. Un evento per palati fini della grande musica, che potranno godere dell’ascolto dei loro cantanti preferiti o di maestri provenienti da generi più particolari. Un evento che, come sempre, consigliamo assolutamente di non perdere per chi ama il mondo musicale.