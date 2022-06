Roma, sporcizia incrostata nel locale: scatta la sanzione

Roma. Niente passa inosservato durante i controlli sul territorio, neanche la sporcizia che si accumula per diverso tempo all’interno di alcuni esercizi commerciali della città, minando letteralmente la salute dei cittadini che decidono di sostarvi per consumare un pasto o bere qualcosa in compagnia.

Sanzionato un locale in via della Riserva Nuova

Gli agenti, infatti, hanno sottoposto a verifiche diversi esercizi commerciali, riscontrando, in taluni casi, condizioni non proprio idilliache dal punto di vista sanitario.

In particolare presso un esercizio di vicinato di via della Riserva Nuova, è stata contestata al titolare la sanzione amministrativa pari a 1.000 euro per la violazione del vigente Regolamento C.E. relativo alle scarse condizioni igienico-sanitarie riscontrate evidenziate dalla presenza di incrostazioni e sporcizia sedimentata sul pavimento e sui battiscopa.

Telecamere abusive

Inoltre l’impianto di videosorveglianza, costituito da 3 telecamere, un monitor ed un sistema di archiviazione dedicato, era stato installato senza le previste autorizzazioni. Tale inosservanza sarà segnalata al Nucleo della Guardia di Finanza.