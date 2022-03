Roma, chiuso locale da incubo: droga, dipendenti senza contratto e igiene pessima

Roma. Doveva essere un controllo di routine, un’operazione veloce e indolore. Certo, quello che accade di solito quando le regole sono rispettate e non ci sono irregolarità nelle attività. E invece, si è trasformata in una vera e propria operazione da parte della Polizia di Stato che, all’interno di un noto locale della zona di Castelverde, si è imbattuta in una serie di problematiche di non poco conto.

Roma, droga nel locale

Nella giornata di ieri giovedì 17 marzo, gli agenti sono entrati presso una attività di somministrazione di bevande ed alimenti a Castelverde per svolgere il consueto controllo di routine. Ma sin da subito si sono palesate le criticità del posto. Il primo campanello di allarme è stata una persona all’interno, ”beccata” in flagrante con della droga addosso, circa 1,5 grammi di hashish per uso personale.

Una particolare clientela

A quel punto gli agenti hanno deciso di estendere i controlli anche agli altri avventori. Tra coloro che si trovavano all’interno del locale, un altro era destinatario di un rintraccio e pertanto è stato accompagnato negli uffici di polizia per accertamenti. Mentre altre due persone sono state sanzionate per la mancanza del previsto Green Pass.

Nei guai anche il titolare

Non solo i clienti e gli avventori. Anche il proprietario è stato sanzionato per il mancato controllo e il suo locale sottoposto a chiusura provvisoria per 5 giorni. Andando a fondo, nell’esaminare le attività all’interno, si è poi scoperto che il titolare gestiva l’esercizio abusivo della raccolta delle scommesse sportive, sapientemente nascosta dietro la fittizia attività di “ricarica conti gioco online”.

Dipendenti senza contratto e condizioni igieniche pessime

Si è passato poi alla verifica della posizione dei dipendenti all’interno. E anche qui, non è andata bene per il titolare: immediata chiusura dell’attività per la presenza di 2 lavoratori senza contratto con sanzione pari a 3.600 euro. A ciò si. aggiungono anche le palesi inadempienze sotto il profilo dell’igiene e della sicurezza sul lavoro con ammenda di 8 mila euro. E’ in itinere il provvedimento di sospensione parziale del laboratorio di gastronomia calda, nonché la disposizione di prescrizioni per l’adeguamento strutturale del laboratorio di gastronomia fredda e dei servizi igienici.