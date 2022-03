Latina, smantellato supermarket della droga: all’interno anche armi da fuoco e munizioni

Latina. Quando gli agenti sono intervenuti sul posto, hanno trovato conferma di tanti sospetti ed ipotesi: un vero e proprio supermarket dello spaccio allestito all’interno di una casa privata. All’interno c’era tutto quello che un consumatore abituale di sostanze stupefacenti avrebbe voluto trovare, e in grosse quantità. Questo quanto rinvenuto a Latino, a seguito di un controllo esteso al domicilio di un sospettato, nella giornata di ieri mercoledì 16 marzo.

Latina, il supermarket della droga

Diverse tipologie e diverse fasce di prezzo, a seconda della qualità del prodotto. La zona in cui si trova la casa privata ”beccata” dagli agenti è nelle prossimità del lido di Latina. La perquisizione è stata, pertanto lunga e minuziosa: 900 grammi di hashish, 300 grammi di cocaina e 200 grammi di marijuana, nonché materiale per il confezionamento della droga e documentazione riconducibile allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione della Polizia

Si è trattato di una perquisizione domiciliare che era stata estesa a seguito di un controllo nei confronti di un soggetto fermato, tuttavia, anche una seconda abitazione sembrava far parte del ”mercato” clandestino, per questo gli agenti hanno sequestrato materiali in entrambe le abitazioni. I sospetti che quelle zone fossero fucine di spaccio e malaffare era già forte, per questo si erano attivate alcune indagini. Ma con l’operazione andata in scena ieri, i dubbi si sono completamente dissolti.

Armi e droga

Ma non è tutto. Non solo droga all’interno delle abitazioni controllate e perquisite da parte dei militari. Nel corso dell’attività gli operatori hanno rinvenuto, inoltre, anche una dozzina di cartucce a palla unica per armi da fuoco di vario calibro. Anche queste, ovviamente, sottoposte a sequestro.

L’arresto

L’azione degli agenti ha consentito, dunque, di smantellare, quindi, una fiorente centrale dello spaccio che avrebbe fruttato al pusher un guadagno di diverse centinaia di migliaia di euro, a cui hanno contribuito anche i cani antidroga del Reparto Cinofili di Nettuno con il loro infallibile fiuto. L’arrestato, M. B., un uomo di anni 34, incensurato, dopo le formalità di rito, è stato scortato presso un Istituto Penitenziario appositamente individuato dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.