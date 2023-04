Roma, trovata una bomba sull’argine del Tevere: artificieri sul posto

Roma. Un congegno esplosivo di non poco conto. Nel dettaglio, una bomba a mano da esercitazione (Srcm), la quale è stata ritrovata con una certa sorpresa ed apprensione nel pomeriggio di ieri, domenica 9 aprile 2023, a Pasqua, sull’argine del fiume Tevere, all’altezza dell’Isola Tiberina, a Roma.

Boma a Roma sull’argine del Tevere: il ritrovamento

Un pomeriggio di apprensione e concitazione, quello di Pasqua nella Capitale: un senza tetto ha rinvenuto un ordigno esplosivo da esercitazione, potenzialmente pericoloso perché inesploso. Grazie all’intervento delle forze dell’ordine, però, il tutto è stato messo prontamente in sicurezza. Ecco cosa è successo.

Un senza tetto trova una bomba a mano inesplosa

Una bomba da esercitazione, il cui ritrovamento ha suscitato più di qualche preoccupazione, soprattutto perché rinvenuta proprio all’interno della Città Eterna. L’ordigno è stato ritrovato da un senza fissa dimora che, dopo averla estratta dalle rocce, l’ha portata sulla banchina e ha chiamato le forze dell’ordine perché la prendessero in carico e l’allontanassero dal luogo in questione, mettendo in sicurezza l’area. Un ritrovamento sul quale bisognerà indagare per capire il percorso che la bomba ha fatto, e in che modo sia arrivata proprio da quelle parti. Dopo la segnalazione alle forze dell’ordine, sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri della compagnia Roma Centro e gli Artificieri dell’Arma che, coordinati dalla Prefettura, hanno fatto brillare la bomba in sicurezza. Dopo le operazioni, inoltre, il lungotevere è stato chiuso per pochi minuti dalla polizia locale di Roma Capitale. Sul posto anche il 118 e il 115.

La messa in sicurezza della zona

Certo, come detto, l’apprensione non è mancata, ma poi le cose si sono risolte senza problematiche. Il ritrovamento è stato provvidenziale, anche perché una bomba inesplosa, soprattutto in quella zona, poteva certamente essere un problema. Contestualmente, è stata passata in rassegna anche l’area circostante, per accertarsi che non ci fossero altri ordini o elementi potenzialmente pericolosi. Alla fine, l’intera area è stata sbloccata. Solamente una forte apprensione, dunque, nel bel mezzo della domenica pasquale.