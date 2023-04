Allarme bomba nella scuola Marymount a Roma: evacuati 900 bambini

Roma. Un allarme bomba improvviso, nelle prime ore della mattinata di oggi, martedì 4 aprile 2023, all’interno di una scuola della Capitale. Paura e scompiglio tra coloro che vi si erano recati per studiare e fare lezione. Sono novecento le persone evacuate, fra studenti e corpo docente, sebbene in prevalenza siano bambini. Il fatto si è verificato all’interno dell’Istituto internazionale Marymount a Vigna Clara, a Roma Nord. Ad innescare il tutto, una telefonata anonima poco dopo le 8:3o.

Allarme bomba al Marymount di Roma

Dopo la segnalazione, è immediatamente scattato il dispositivo di sicurezza con l’arrivo del corpo specializzato della Polizia e con ‘ausilio degli agenti del XV gruppi Cassia della polizia locale impegnati nella chiusura delle strade per consentire l’intervento in sicurezza. Al momento non ci sono altre notizie. Proprio in questi minuti, dopo lo sgombero degli spazi e l’evacuazione di tutti coloro che si trovavano all’interno, gli artificieri sono al lavoro per le operazioni di bonifica e la messa in sicurezza degli spazi colpiti dall’allarme.

Evacuate 900 persone dall’istituto: operazioni in corso

Sono stati momenti altamente concitati quelli di questa mattina, martedì 4 aprile 2023, dopo la chiamata anonima arrivata alla scuola Marymount in zona Flaminio a Roma. Subito dopo, le forse dell’ordine hanno predisposto il tutto per poter intervenire attivando il relativo protocollo: il primo obiettivo è stata la messa in sicurezza di tutte le persone che vi si trovavano all’interno: i numeri parlano di almeno 900 persone che si trovavano questa mattina all’interno dell’istituto per poter iniziare le lezioni, tra studenti, docenti e personale vario. Con rapidità, tutti sono stati evacuati dall’edificio, e ora sono in attesa di capire quale sia stata la vera natura dell’allarme che ha gettato scompiglio nell’istituto. Come anticipato, proprio in questi minuti le operazioni sono in corso all’interno dell’edificio e lungo il suo perimetro. La Polizia Locale ha chiuso in via precauzionale per la sicurezza dei cittadini al transito di veicoli e pedoni via di Villa Lauchli.

Aggiornamento dell’ultima ora

L’allarme bomba è, per fortuna, rientrato. I controlli hanno dato esito negativo, nessun pericolo. La zona è in sicurezza dopo i sopralluoghi terminati proprio negli ultimi minuti.