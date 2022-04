Roma, caos in strada: cucciolo di nutria ‘blocca’ il traffico (VIDEO)

Un pomeriggio non tanto normale per chi ha assistito a una scena un po’ bizzarra e inverosimile nel quartiere Prati. Un cucciolo di nutria, piccolo e indifeso, è riuscito a bloccare il traffico impalandosi in mezzo alla strada tra una macchina e l’altra. Addirittura, per spostare l’animale sono dovuti intervenire i Carabinieri che hanno provato a farlo andare via con un manganello. Ecco il video inviato a Welcome To Favelas.

Leggi anche: Pontina, una… pecora contromano crea il panico: strada chiusa e traffico in tilt (VIDEO)

La forza del cucciolo di nutria

Momenti di caos a Roma per i conducenti che sono stati bloccati da un cucciolo che ha deciso di fermarsi proprio in mezzo alla strada. Tra un clacson e un altro l’animale non aveva intenzione di spostarsi e tutti, un po’ scioccati e divertiti, hanno filmato l’accaduto.

Nonostante l’intervento dei Carabinieri il roditore non è stato “un avversario semplice”. Nel video infatti si vede la nutria prima frastornata, poi spaventata e poi, grazie al manganello, si è spostata.

Tra una risata e un’altra, sicuramente chi era in ritardo avrà avuto una scusa un po’ difficile da credere. Ma per fortuna, il filmato ha fatto il giro del web grazie a Welcome To Favelas. I commenti nel web sono tantissimi e tantissime anche le condivisioni di utenti divertiti che avrebbero voluto assistere alla scena. Clicca qui per Il video