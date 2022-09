Roma, va in giro con una pistola e la droga: arrestato

È stato beccato con droga e armi e oggetti atti a offendere. Un 22enne romano è finito in manette con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto abusivo di armi. L’uomo, privo di occupazione, era già gravato dall’obbligo di presentarsi in caserma per reati per precedenti reati.

La perquisizione

I militari stavano effettuando un servizio di controllo in via Morbegno, zona Casalotti quando hanno visto strani movimenti da parte del 22enne e hanno deciso di fare accertamenti. L’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e, a seguito di tale accertamento è stato trovato in possesso di 14 grammi di hashish e una pistola taser. Il giovane, però, non ha saputo dare risposte circa la provenienza dell’arma nè una motivazione per il suo possesso.

Gli uomini dell’Arma hanno pertanto proceduto al sequestro della droga e del taser e proceduto all’arresto del 22enne, convalidato dall’Autorità Giudiziaria.