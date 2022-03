Biglietti fasulli per vedere la partita della Nazionale (e non solo): la beffa sui siti online, così i cyber criminali truffavano gli utenti

Biglietti fasulli per vedere la partita della Nazionale. Ecco l’ennesima beffa che circola su alcuni siti online. Le Fiamme Gialle hanno infatti smascherato una truffa bella e buona, evitando spiacevoli sorprese agli avventori. Le complesse indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno portato i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza della Capitale ad eseguire un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale locale con il quale è stato disposto, per il reato di truffa, l’oscuramento di 12 siti web riconducibili a una piattaforma estera attiva nel settore della compravendita di biglietti per la partecipazione a concerti, eventi sportivi e culturali.

Vendita di biglietti falsi anche per la partita della Nazionale

Nel corso di attività di monitoraggio della rete e dei social network, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma hanno rilevato che sui siti web oggetto di oscuramento erano presenti inserzioni afferenti a titoli di accesso non rilasciati dalle biglietterie automatizzate individuate dagli organizzatori e, in taluni casi, non ancora immessi in vendita da questi ultimi; ovvero riferiti a spettacoli cancellati o rinviati a causa della pandemia da Covid-19. L’anomala offerta di biglietti riguardava anche la partita della Nazionale Italiana di calcio prevista questa sera a Palermo.

Agli ignari avventori bastava seguire le procedure presenti sulle predette piattaforme per ottenere, dopo alcuni semplici click e senza l’inserimento delle informazioni relative alle generalità degli avventori – obbligatorie per legge – documenti recanti simboli e grafiche simili a quelle riportate sui biglietti ufficiali rilasciati dalle società organizzatrici.

Le indagini proseguono per individuare gli autori, non ancora compiutamente individuati, delle ipotizzate condotte di truffa per le quali si procede. Il provvedimento di sequestro è stato emesso nell’ambito della fase delle indagini preliminari, allo stato delle

attuali acquisizioni probatorie.