Rubano il portafogli di un’anziana e prelevano 1.200 euro: arrestati 3 ladri

Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno arrestato 3 persone gravemente indiziate del reato di furto.

Rubano il portafogli di un’anziana in un bar

I tre, un uomo e due donne, tutti di nazionalità peruviana tra i 25 e i 45 anni, hanno rubato il portafogli di un’anziana in un bar di via Duccio di Buoninsegna, poi, con la carta bancomat contenuta all’interno, hanno effettuato un prelievo di 1.200 euro tramite uno sportello ATM di via Baldovinetti, dove sono stati sorpresi dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma EUR. I tre sono stati arrestati.