Scoperto enorme impianto sportivo abusivo a Sabaudia: nessun titolo o autorizzazione

Sabaudia. Un terreno agricolo con all’interno un imponente centro sportivo costituito da due campi sportivi e relative strutture di pertinenza alle attività. Una superficie enorme, quella occupata dalla struttura, che sfoggiava tutta la sua magniloquenza davanti a chi si trovasse nei paraggi. Ovviamente, il servizio sportivo fornito era quello del Padel, molto mainstream al giorno d’oggi, e quindi molto richiesto. Il tutto, poi, realizzato in assenza di qualsivoglia titolo edificatorio. Insomma, un edificio enorme costruito senza alcuna abilitazione all’edificazione e senza le carte necessarie alle operazioni. Peccato, però, che i controlli hanno deciso di prendere di mira proprio quella struttura, così notevole che non poteva di certo passare inosservata all’occhio attento dei militari della zona.

I controlli dei carabinieri a Sabaudia

E così, nei giorni scorsi militari del NIPAAF appartenenti al Gruppo Carabinieri Forestale di Latina nell’ambito di servizi mirati al controllo dell’attività edilizia si recavano, a seguito di segnalazione, inerente la realizzazione di opere edilizie abusive, in Via Maremmana sita nel territorio del Comune di Sabaudia. Qui, decidevano di dare il via alle operazioni di controllo: i militari, una volta richiesta la documentazione, hanno da subito accertato che anzitutto il lotto di terreno era a vocazione ”agricola”, e che l’imponente struttura – n°2 campi da Padel coperti e relative strutture di pertinenza (capannoni, spogliatoi, magazzini e addirittura area ristoro) – per una superficie complessiva di mq. 742.00 circa, era stata realizzata in assenza di qualsivoglia titolo edificatorio. Di conseguenza, alla fine dei controlli, il proprietario dell’area di cui trattasi veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per violazione alle norme edilizie e sismiche.