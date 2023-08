Sagre a Roma e nel Lazio Ferragosto 2023: tutti gli eventi

Paese che vai sagra che trovi! Parafrasando un antico proverbio, potrebbe essere questo il filo conduttore del Ferragosto 2023 e più in generale, di tutto questo mese estivo! Quali sono i vostri programmi, cosa farete in questa giornata di festa? Al netto dei vari impegni, il Ferragosto è da sempre sinonimo di relax e spensieratezza, nonché simbolo di un rigenerante momento di convivialità insieme alle persone importanti della propria vita. Per godersi a pieno questa rilassante atmosfera, cosa c’è di meglio di una gustosa sagra? In giro per la Penisola ce ne sono davvero moltissime e quest’oggi abbiamo deciso di approfondire quelle che avranno luogo a Roma e nella regione Lazio. Se, dunque, anche voi siete alla ricerca di un delizioso appuntamento per il Ferragosto mettetevi comodi e continuate a leggere l’articolo.

Le sagre a Roma e nel Lazio nel mese di agosto

Terminata l’emergenza sanitaria, finalmente le sagre sono tornate a ripopolare il territorio, in un tripudio di deliziose tradizioni che mettono d’accordo tutti, grandi e piccini. Che si sia in compagnia dei propri amici oppure della propria dolce metà, in questi imperdibili appuntamenti tradizione e buon cibo si mescolano sapientemente, in un connubio perfetto che rende la permanenza dei visitatori davvero unica e speciale. Come dicevamo, anche in occasione del Ferragosto sono diverse le sagre da poter assaporare sia in città sia entro i confini regionali, così da cambiare un po’ d’aria senza dover necessariamente macinare chilometri e chilometri in auto sotto il cocente caldo estivo. Per quel che riguarda propriamente la Città Eterna, a seguire un elenco di sagre organizzate proprio in occasione del Ferragosto e che sarebbe davvero un peccato farsi scappare. Poi, non mancano gli appuntamenti in provincia. Cosa aspettate a darci un’occhiata?

Gli appuntamenti in provincia

II Sagra della Pizzola dal 3 al 4 agosto 2023 a Anguillara Sabazia (RM)

16° sagra della bruschetta roccapriorese dal 8 al 18 agosto 2023 a Rocca Priora (RM)

Cantine in festa dal 9 al 10 agosto 2023 a Anticoli Corrado (RM)

Sagra delle pappardelle dal 10 al 12 agosto 2023 a Canale Montenaro (RM)

Sagra degli gnocchi il 16 agosto 2023 a Canterano (RM)

Sagra degli Gnocchi XV edizione il 16 agosto 2023 a Canterano (RM)

Gnoccata in piazza il 16 agosto 2023 a Roiate (RM)

Sagra dei sagnozzi il 17 agosto 2023 a Riofreddo (RM)

Festa dei faggi e sagra dello strozzaprete dal 17 al 18 agosto 2023 a Cervara di Roma (RM)

Sagra degli Strozzapreti il 19 agosto 2023 a Canterano (RM)

Sagra degli strozzapreti pizzicati il 19 agosto 2023 a Canterano (RM)

X sagra delle fettuccine fatte a mano dal 23 al 25 agosto 2023 a Montecompatri (RM)

Rajche dal 24 al 26 agosto 2023 a Subiaco (RM)

In vino veritas dal 30 al 31 agosto 2023 a Riofreddo (RM)

Sagra della Figiolina dal 31 agosto 2023 al 1 settembre 2023 a Arsoli (RM)

Le sagre a Rieti

Sagra Pizza Fritta e Arrosticini dal 31 luglio 2023 al 4 agosto 2023 a Fara Sabina (RI)

“Rivivere il centro storico” Sagra dei maccaruni dal 2 al 4 agosto 2023 a Ponticelli (RI)

Riviviamo il centro storico & Sagra dei maccaruni dal 2 al 4 agosto 2023 a Scandriglia (RI)

Sagra gambero di fiume e trota biologica. dal 2 al 4 agosto 2023 a Rivodutri (RI)

Sagra delle fettuccine alla trebulana dal 3 al 4 agosto 2023 a Monteleone Sabino (RI)

Sagra delle fettuccine ai funghi il 4 agosto 2023 a Ascrea (RI)

Sagra della fettuccina al fungo porcino il 5 agosto 2023 a Ascrea (RI)

Sagra dell’Arrosticino di Pecora il 7 agosto 2023 a Rocca Sinibalda (RI)

La Lumacata – Sagra delle lumache. dal 11 al 12 agosto 2023 a Antrodoco (RI)

Serpentone di Montagna il 12 agosto 2023 a Marcetelli (RI)

Sagra delle fettuccine ai funghi porcini dal 12 al 13 agosto 2023 a Casaprota (RI)

Festa di San Rocco dal 14 al 18 agosto 2023 a Canneto Sabino (RI)

Sagra delle sagne alla molinara il 17 agosto 2023 a Cittaducale (RI)

Mangiando sotto le stelle il 17 agosto 2023 a Castel di Tora (RI)

Sagra delle sagne alla molenara il 20 agosto 2023 a Cittaducale (RI)

Sagra delle strengozze dal 24 al 25 agosto 2023 a Cantalice (RI)

Rieti cuore piccante dal 28 agosto 2023 al 1 settembre 2023 a Rieti (RI)

