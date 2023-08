Cosa fare a Ferragosto a Roma: gli eventi e le mostre del 15 agosto 2023

Cosa fare a Ferragosto per chi rimane in città? Roma, così come le altre grandi città, è in grado di offrire tantissime possibilità a coloro che, per necessità o meno, trascorreranno qui la giornata del 15 agosto. Già, ma dove andare e cosa vedere? Un’idea potrebbe essere quella di approfittarne per visitare i luoghi d’arte o le mostre che in altri periodi dell’anno risultano sempre super-affollatissime e dunque inavvicinabili se non dopo lunghissime code.

La Capitale infatti, anche ad agosto, mantiene inalterata l’offerta per ciò che riguarda le mete culturali. Vediamo dunque tutti i consigli su come trascorrere la giornata di Ferragosto a Roma e su cosa andare a vedere dando uno sguardo alla programmazione degli eventi estivi.

Mostre da visitare a Roma a Ferragosto

Partiamo dalle mostre. Al Chiostro del Bramante, fino ad ottobre, vi aspetta “Michelangelo Pistoletto. Infinity“; “La Roma della Repubblica. Il racconto dell’Archeologia” è uno degli eventi in corso (fino a settembre) ai Musei Capitolini in Piazza del Campidoglio. Qui troviamo anche “L’eredità di Cesare e la conquista del tempo“, in programmazione fino al 24 settembre.

Spostandoci ai Musei Vaticani troviamo, ancora, “L’amor di Michelangelo e la fatica insieme. I calchi delle tre pietà”, anche se in questo caso ci sarà più tempo a disposizione considerando che la mostra rimarrà fino a gennaio 2024. Proseguiamo. “Picasso Metaforico” vi aspetta invece presso la Galleria Nazionale fino a novembre prossimo. Se volete vivere invece un’esperienza diversa vi consigliamo il tour “Roma Imperiale – Virtual Reality Bus“: inaugurata a giugno e in programma fino a dicembre, l’iniziativa rappresenta una vera e propria mostra in movimento a bordo di un bus a 16 posti che attraversa Roma dai Fori al Colosseo mostrandoci tutti i cambiamenti avvenuti nel tempo alla Città Eterna.

Continuiamo la nostra rassegna con “Retrofuturo“, al Macro fino a dicembre. A Palazzo Bonaparte, a Piazza Venezia, c’è invece “Sembra vivo!“, una mostra stupefacente dedicata alla grande scultura iperrealista internazionale raccontata con i più grandi artisti contemporanei. “La bilancia e la spada. Storie di Giustizia a Castel Sant’Angelo“, presso Castel Sant’Angelo per l’appunto, vi aspetta infine fino al prossimo ottobre.

Trattandosi di una giornata di festa vi consigliamo comunque di consultare i siti ufficiali di riferimento per quanto riguarda gli orari di apertura e/o possibili chiusure straordinario. Dettagli ed elenco completo delle mostre in corso a Roma a questo link

Eventi Roma 15 agosto 2023, cosa fare a Ferragosto

Messo da parte il discorso mostre vediamo ora qualche altro suggerimento su cosa fare in città il 15 agosto, che quest’anno capita di martedì. Tra le possibilità vi segnaliamo, a pochi minuti dal centro, il programma di Cinecittà World per Ferragosto e in generale degli altri parchi a tema vicini a Roma, come ZooMarine ad esempio. Poi ci sono gli evergreen come Villa Borghese, Villa Doria Pamphilj oppure il Bioparco di Roma.

Vi ricordiamo inoltre che è ripartita la stagione estiva delle due arene CineVillage, Piazza Vittorio e Monteverde, organizzate dall’ANEC-Agis Lazio: da fine giugno a metà settembre vi aspettano proiezioni cinematografiche e dialoghi con l’autore, eventi culturali, aree di ristoro e sapori, giochi sportivi, dj set, concerti jazz, musica elettronica e anche incontri di poesia e filosofia per delle serate davvero entusiasmanti (qui i dettagli).

Chiudiamo con gli appuntamenti di Testaccio estate, la rassegna estiva alla Città dell’Altra Economia, con un ricco calendario di eventi e attività ricreative nei luoghi dell’ex Mattatoio, dove è possibile trascorrere le notti della Capitale con dibattiti, proiezioni, stand up comedy, musica, enogastronomia, area bimbi (qui informazioni e programma). Insomma, le possibilità di certo non mancano. Se invece volete qualche altro consiglio stavolta per una gita fuori porta vi rimandiamo alla nostra guida con i migliori borghi del Lazio (e non solo) da visitare a Ferragosto.

Gli eventi potrebbero essere soggetti a modifiche e/o variazioni. Per tutte le informazioni aggiornate e per consultare l’elenco completo delle iniziative organizzate per il 15 agosto 2023 potete far riferimento al seguente link