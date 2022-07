Roma, civetta ferita non riesce a spiccare il volo: salvata dagli ‘angeli’ della Polizia Locale

La pattuglia della Polizia Locale del II Gruppo Parioli stava facendo uno dei soliti controlli della zona quando ha visto il povero animale rannicchiato in un angolino a bordo della strada. Vedendo la civetta evidentemente dolorante, hanno deciso di fermarsi per capire cosa fosse successo.

La civetta ferita e salvata dalla Polizia Locale

La civetta cercava di trascinarsi con forza per riprendere a volare. Ma non ci riusciva. Ogni tentativo è stato vano. E soprattutto, la situazione continuava a peggiorare. Immediata quindi la decisione degli agenti di intervenire per fornire così l’aiuto necessario. Dopo aver spostato la civetta, e messa al riparo, hanno chiamato il Centro Recupero Fauna Selvatica della LIPU che, giunto sul posto, ha riscontrato una frattura del femore della zampa sinistra.

Nel frattempo.. i maltrattamenti aumentano

In un periodo in cui episodi di rapine, incendi dolosi e maltrattamenti di animali, sono all’ordine del giorno, questa vicenda è una ‘piccola luce’ in mezzo a tanta tempesta. Un gesto, non scontato, di umanità. Un gesto che ci fa continuare a sperare in qualcosa di buono, bello, e civile.

Purtroppo, sono troppi i casi di animali abbandonati o maltrattati. Troppe le segnalazioni e troppo il dolore ‘impotente’ di ciascun padrone che perde il proprio animale per fatti atroci e impensabili. Troppa anche l’irresponsabilità dell’uomo nei confronti di cuccioli che, nonostante tutto, amano incondizionatamente. Senza chiedere niente in cambio.

Alcune delle ultime segnalazioni qui: Roma, investe un cane e fugge: ‘Cerco testimoni, offro una ricompensa’