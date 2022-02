Sangue a San Lorenzo: accoltellati in piazza per una collanina

Roma. Nonostante l’ordinanza di Gualtieri, le restrizioni orarie, i controlli serrati e il tentativo di smorzare la malamovida, questo fine settimana è stato macchiato dal sangue di un’aggressione. Insulti, minacce, rapine, ma anche aggressioni e coltellate gratuite tra i giovani. Una coppia di minorenni, due amici, entrambi 17enni, ha tentato una rapina ai danni di altri due ragazzi che erano nel noto quartiere per trascorrere la serata di sabato. I due minorenni pare volessero sottrarre una collanina d’oro ad uno del gruppo che avevano puntato qualche ora prima.

Roma, accoltellamento a San Lorenzo

I fatti per cui i due giovani romani sono stati fermati si sono verificati intorno alle 3:00 della notte tra sabato e domenica. Intorno a quell’ora, nei pressi di via dei Sabelli, la coppia di minorenni, fra cui uno già conosciuto alle forze dell’ordine, ha aggredito una comitiva di ragazzi che si trovavano all’angolo della nota via del quartiere. I due minorenni, durante la colluttazione per sottrarre la catenina d’oro che avevano puntato, hanno all’improvviso estratto dei coltelli a serramanico e hanno aggredito le loro vittime.

L’arresto e il trasporto in ospedale

Le vittime sono due ragazzi che facevano parte del gruppo target, un 21enne ed un 23enne, feriti in modo abbastanza grave a braccia e gambe. Poi i giovani malfattori si sono dati alla fuga fra le strade del quartiere universitario. I due ragazzi feriti sono stati trasportati immediatamente all’ospedale Policlinico Umberto I per le cure. Da qui l’intervento delle pattuglie di polizia presenti a San Lorenzo che poco dopo hanno fermato i due ragazzi. Sono ora ritenuti colpevoli della tentata rapina a cui ha poi fatto seguito l’accoltellamento. Un 17enne, considerato l’autore materiale dell’accoltellamento è stato arrestato mentre l’amico è stato denunciato a piede libero. Le accuse sono lesioni, minacce, e rapina aggravata in concorso.