Roma, aggredisce studenti e studentesse mentre vanno a scuola: paura al parco

Roma. Paura, tensione e nervosismo ogni volta, ormai, che si attraversa quella via a ridosso del Parco della Caffarella, dove un uomo sembra importunare studenti e studentesse che di lì passano per andare a scuola. A trasmettere la notizia è stata la testa giornalistica Il Messaggero. Stando alle numerose testimonianze, denunce e segnalazioni, pare che l’uomo sia particolarmente molesto nei loro confronti. Li rincorre, urla, sbraita e li offende con parole grosse. I primi a dare l’allarme sono stati i membri dell’istituto scuola media Lewis Carroll. Il tratto interessato sarebbe principalmente quello di via Latina, che costeggia il parco ben noto ai cittadini.

Paura per gli studenti di Roma al Parco della Caffarella

Una zona non proprio idilliaca, tra le altre cose, in cui si sono verificati fatti ben più gravi in passato. Le molestie sarebbero così gravi tanto che la scuola ha ritenuto opportuno informare le forze dell’ordine. Secondo quanto riportato dalla testata suddetta si tratterebbe di denunce di “reiterati eventi che minano la sicurezza degli studenti e provocati da una persona non italiana, probabilmente senza fissa dimora che si aggira nel Parco della Caffarella e aree limitrofe il quale si avvicina alle studentesse con fare minaccioso”. Fino ad ora, le tentate aggressioni sono state sventate grazie all’aiuto della cittadinanza stessa, commercianti e passanti del posto in particolare, che sarebbero riusciti ad allontanare l’individuo.

L’identità dell’aggressore

Per il momento le testimonianze sull’identità dell’aggressore sono ridotte. Nell’esposto che la scuola ha inviato alla questura di Roma il soggetto è descritto come una persona straniera, probabilmente senza fissa dimora. L’uomo si aggirerebbe nel Parco della Caffarella e aree limitrofe da tempo. Secondo alcuni fra i genitori e testimoni, l’uomo porta con sé un cane bianco e potrebbe essere mentalmente instabile.