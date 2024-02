Sara Buratin, uccisa a coltellate dal suo ex: recuperato nel fiume il corpo di Alberto Pittarello

Il maltempo delle scorse ore aveva fermato le ricerche dei sommozzatori nel fiume Bacchiglione. Questo pomeriggio, i sub dei vigili del fuoco sono riusciti ad agganciare un furgone e all’interno hanno rinvenuto il corpo di un uomo.

Non c’è ancora la conferma ufficiale, ma sembra non ci siano dubbi sul fatto che si tratti del corpo di Alberto Pittarello, il 39enne accusato di aver ucciso a coltellate la sua ex, Sara Buratin.

Recuperato il corpo di Alberto Pittarello

Le condizioni avverse del tempo avevano messo in pausa il lavoro dei sommozzatori dei vigili del fuoco, che questo pomeriggio hanno ripreso le ricerche del furgone di Alberto Pittarello nelle acque del fiume Bacchiglione. Il 27 febbraio scorso, il 39enne ha accoltellato a morte la sua ex compagna – Sara Buratin, 41 anni e madre di una ragazza di 15 – mentre si trovava a casa della madre di lei, dove era tornata a vivere dopo la fine della loro relazione. Pittarello avrebbe pianificato tutto, ha preso un giorno di ferie proprio quando anche Sara aveva il giorno libero. Poi ha telefonato all’ex suocera, dicendole che l’indomani – giorno del delitto – sarebbe andato a portarle il motorino per la figlia. La donna gli ha detto che non l’avrebbe trovata, ma a casa ci sarebbe stata Sara. Quando è arrivato in quella villetta di Bovolenta (nel Padovano) ha colpito la vittima alle spalle. Almeno 20 le coltellate inferte alla donna, due quelle letali.

Quando la madre della 41enne è rientrata a casa, ha trovato il corpo della figlia ormai senza vita e ha allertato i soccorsi, ma il 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. A quel punto sul posto sono arrivati anche i carabinieri, che hanno avviato le ricerche di Pittarello. Il suo furgone è stato avvistato poco dopo il delitto nelle acque gelide del Bacchiglione. L’ipotesi di chi indaga è che l’uomo si sia lanciato volontariamente nel fiume.

#Padova, sommozzatori #vigilidelfuoco agganciano l’auto inabissatasi nel Bacchiglione a Bovolenta. L’immersione nel primo pomeriggio con sistema SIACS (Sistema Immersione Alimentato Controllato dalla Superficie). In corso la pianificazione del recupero [#29febbraio 15:00] pic.twitter.com/TINL1RjOpW — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 29, 2024

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il furgone di Alberto Pittarello al cui interno è stato rinvenuto e recuperato il corpo senza vita del 39enne.