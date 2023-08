Scappano dal ristorante senza pagare ma dimenticano il cellulare: “Che figura di m…”

Una scena tanto surreale quanto divertente. E’ successa a Scilla, nello specifico nel borgo di Chianalea, dove un gruppo di quattro persone aveva mangiato in un ristorante per poi andare via senza pagare. Ma il loro piano è fallito miseramente, grazie (o per colpa) a un dettaglio fondamentale: il cellulare dimenticato sul tavolo. E’ successo giovedì 17 agosto 2023.

Scappano dal ristorante senza pagare ma dimenticano il cellulare, il racconto

E così il proprietario del ristorante – Wine Bar ‘Casa Vela’, Francesco Praticò, ha condiviso la sua esperienza sui social. “Oggi (giovedì 17 agosto 2023, ndr) scena bellissima. Un gruppo di 4 persone sui 35/40 anni si siede, consuma il pranzo e furbescamente, nella confusione, pensa bene di andarsene senza pagare. Peccato però che uno di loro dimentica il cell. sul tavolo… Sono tornati dopo 45 minuti con la coda tra le gambe scusandosi per la figura di M… Che figura…“.

Il secondo post del proprietario: “Adesso sì che glielo offro io il pranzo!”

Il proprietario del ristorante ha poi condiviso, qualche giorno dopo, un altro post ironico sul proprio account Facebook: “È incredibile come il potere mediatico si sia impadronito di un mio post in merito ai 4 clienti fuggiti dal mio locale dimenticandosi il cellulare. Il post è stato prima pubblicato da Stretto web e da lì in poi la notizia si è diffusa su tutti i giornali on line regionali e nazionali. Mi arrivano link di YouTuber, giornalisti, amici che raccontano l’episodio. La cosa mi fa sorridere e sono grato del fatto che da un’esperienza buffa ne stia ricavando una grande pubblicità! A questo punto non resta che ringraziare i 4 furbacchioni che volevano mangiare a scrocco e che con una mossa degna del migliore Lupin hanno dimenticato il cellulare. Adesso si che glielo offro io il pranzo!“.