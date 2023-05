Scioperi giugno 2023, a rischio treni e aerei: ecco quando, il calendario completo con le date

Scioperi giugno 2023. Il mese di giugno si prospetta particolarmente complicato sotto il profilo dei viaggi e dei trasporti, quindi non siate troppo precipitosi nel prenotare, magari un vacanza in questo mese che, a quanto pare, sarà contrassegnato da diversi scioperi, soprattutto per voli e viaggi in treno. Ecco qualche dettaglio in più, continuate a leggere l’articolo!

Sciopero aerei 4 giugno 2023: orari, compagnie e voli garantiti

Sciopero trasporti, a rischio treni e aerei per giugno 2023

Scioperi in vista, per voli, ferrovie e anche mezzi pubblici per questo imminente giugno 2023. Fermi che potrebbero, ancora una volta, condizionare gli italiani negli spostamenti pre-estivi. Sono numerose, al momento, le le adesioni del personale delle compagnie aeree o quelle che riguardano treni, autobus e atm locali. Nello specifico, quelli che potrebbero maggiormente creare disagi sono, ovviamente, gli scioperi che riguardano i voli e quelli che riguarderanno le ferrovie. Partiamo con i fermi per i voli previsti nel mese di giugno 2023.

Scioperi aerei: le date per il mese di giugno 2023

Chi dovrà viaggiare per gli aeroporti italiani, a bordo di un aereo, potrebbe avere delle brutte sorprese a partire dai prossimi giorni, a causa degli scioperi che si susseguiranno e delle possibili cancellazioni dei voli. Il giorno più complicato di tutti, diciamolo subito, è quello del 4 giugno 2023, ma non sarà l’unica data. Ecco il dettaglio dei possibili fermi:

4 giugno (sciopero della durata di 24 ore) : previsto un vero e proprio sciopero nazionale per tutto il settore lavorativo degli aeroporti. Le categorie incrociano le braccia e per l’intera giornata ci saranno fermi da parte del personale di Vueling, i lavoratori della Soc. Enav, il personale della Soc. Air Dolomiti e quello della società Volotea. Si fermano, inoltre, anche i lavoratori della Atitech di Roma Fiumicino e del personale Handling dell’aeroporto di Orio Al Serio (Bergamo).

: sciopero per Handling, fermo aeroportuale di 4 ore. 4 giugno (sciopero per 4 ore) : a fermarsi, inoltre,

: a fermarsi, inoltre, il personale della Soc. Enav Acc Milano dalle ore 13:00 alle 17:00 e quello della Soc. Enav Acc Brindisi. Ma anche il personale di terra delle compagnie aeree di American Airlines e di Emirates (dalle ore 12:00 alle 16:00).

Giornata difficile, ma con il bicchiere mezzo pieno, perché altre compagnie, sia low cost sia non, non si fermeranno (almeno per ora), come ad esempio Ryanair, Easyjet, WizzAir.

Scioperi dei treni per giugno 2023

Come vi abbiamo anticipato ad inizio articolo, non solamente i voli, ma anche il trasporto ferroviario subirà dei fermi da prendere in seria considerazione. Ecco le date da appuntare in agenda: