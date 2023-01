Sciopero aereo venerdì 27 gennaio 2023: orari e voli garantiti

Domani, venerdì 27 gennaio, è previsto lo sciopero nazionale di 24 ore, a partire dalle 00.01 fino alle 23.59, dei lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto degli scali aeroportuali. Sempre nella giornata di domani anche il personale navigante tecnico della Società Poste Air Cargo Srl incrocerà le braccia pe quattro ore dalle 21 all’1 del 28 gennaio.

Nonostante lo sciopero verranno garantiti come per legge: i voli di Stato, i voli militari, d’emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso, ma anche tutti i voli nelle fasce orarie dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, i voli da e per le isole autorizzati anteriormente alla proclamazione di sciopero.

Garantiti i voli di collegamento con le isole

Tra i voli garantiti anche quelli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera tra i quali: AEZ 9670 Bergamo (LIME) Palermo (LICJ), EJU 4885 Napoli (LIRN) Palermo (LICJ), EJU 4886 Palermo (LICJ) Napoli (LIRN), EJU 2877 Malpensa (LIMC) Cagliari (LIEE), VOE 1128 Cagliari (LIEE) Linate (LIML), VOE 1579 Napoli (LIRN) Palermo (LICJ), VOE 1578 Palermo (LICJ) Napoli (LIRN), VLG 6864 Firenze (LIRQ) Catania (LICC), VLG 6865 Catania (LICC) Firenze (LIRQ), RYR 4301 Bologna (LIPE) Trapani (LICT), RYR 4561 Malpensa (LIMC) Cagliari (LIEE).

Dovrà essere assicurato l’arrivo di tutti i voli nazionali in corso al momento in cui prende il via lo sciopero. Vengono garantiti anche i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti. Ma anche l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall’inizio dello sciopero stesso.

Quali sono i voli intercontinentali assicurati

Saranno assicurati tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi transiti su scali nazionali nonché seguenti voli intercontinentali in partenza: in Medio Oriente – MSR 704 Malpensa (LIMC) Cairo (HECA), MEA 235 Fiumicino (LIRF) Malpensa (LIMC) Beirut (OLBA), UAE 206 Malpensa (LIMC) Dubai (OMDB), SVA 208 Fiumicino (LIRF) Riyadh (OERK), EJU 2567 Malpensa (LIMC) Tel Aviv (LLBG), QTR 128 Malpensa (LIMC) Doha Hamad (OTHH), RYR 6810 Bologna (LIPE) Amman (OJAI) RJA 102 Fiumicino (LIRF) Queen Alia (OJAI), ETH 727 Fiumicino (LIRF) Addis Abeba (HAAB), ITY 806 Fiumicino (LIRF) Tel Aviv (LLBG), ELY 382 Malpensa (LIMC) Tel Aviv (LLBG), OMA 144 Malpensa (LIMC) Muscat Seeb (OOMS), KAC 166 Fiumicino (LIRF) Kuwait (OKBK), NOS 5386 Roma Fiumicino (LIRF) Dubai (OMDW).

Nord America – UAE 205 Malpensa (LIMC) New York (KJFK), ITY 604 Malpensa (LIMC) New York (KJFK), DAL 173 Malpensa (LIMC) New York (KJFK), AAL 719 Fiumicino (LIRF) Philadelphia (KPHL), ACA 895 Malpensa (LIMC) Montreal (CYUL).

Sud America – TAM 8121 Fiumicino (LIRF) Guarulhos (SBGR), ITY 674 Fiumicino (LIRF) San Paolo (SBGR), NOS 530 Malpensa (LIMC) Pointe a Pitre (TFFR). Centro America e Sub Area Caraibica – NOS 573 Malpensa (LIMC) La Romana (MDLR). Sub area Sud Est Asiatico – NOS 763 Malpensa (LIMC) Almaty (UAAA), SIA 377 Malpensa (LIMC) Singapore (WSSS). Sub Area Giappone e Corea – KAL 928 Malpensa (LIMC) Incheon (RKSI).

Sono previsti anche i voli indispensabili per il trasporto di beni considerati dalle competenti autorità di prima necessarie per rifornire popolazioni oltre al trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali.