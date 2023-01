Lo sciopero benzinai potrebbe essere ridotto a 24 ore. E terminare cioè già stasera, mercoledì 25 gennaio 2023, anziché domani. Ma forse non per tutti i distributori. Ore convulse sul fronte della mobilitazione dei gestori degli impianti di rifornimento carburante contro il Governo considerando quanto emerso ieri sera nel corso dell’incontro tra i Sindacati e il Ministro delle imprese e del made in Italy Urso. Ecco dunque le ultime notizie e gli ultimi aggiornamenti.

Sciopero benzinai ridotto, cosa sappiamo

In una nota diramata poche ore fa Faib Confesercenti, una delle sigle sindacali promotrice dell’iniziativa, ha reso noto di aver valutato e ritenuto “positive le aperture presentate e già formalizzate con un emendamento al decreto legge“. E per questi motivi avrebbe aperto ad una riduzione parziale dello sciopero, limitandolo a 24 ore. “In particolare – spiega Faib – ci sembra un risultato importante la significativa riduzione delle sanzioni, la razionalizzazione della cartellonistica sugli impianti, la rapida convocazione di un tavolo di filiera per affrontare gli annosi problemi del settore, a partire dall’illegalità contrattuale e dal taglio dei costi per le transazioni elettroniche”. Quindi l’annuncio: “In segno di apprezzamento del lavoro svolto dal Ministro e dai suoi collaboratori, e con l’obiettivo di ridurre il disagio alla cittadinanza, la presidenza Faib ha dunque deciso di ridurre a un solo giorno la mobilitazione”. La decisione, da quanto si apprende, verrà presentata alla riunione di coordinamento con le altre sigle, fissata per stamattina.

A questo punto, se la proposta di Faib verrà condivisa anche dalle altre sigle Sindacali lo sciopero, che era già stato ridotto da 60 ore a 48, potrebbe concludersi già oggi. Viceversa, qualora dovesse verificarsi una spaccatura, avremmo una percentuale di distributori che riaprirà da stasera alle 19.00 (lo sciopero comunque, a prescindere, riguarda soltanto gli impianti aderenti) ed una restante che interromperà il blocco delle pompe domani come “da programma”. Si attendono pertanto ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

