Sciopero Cotral a Roma e nel Lazio martedì 2 maggio 2023: orari e fasce di garanzia

Nonostante il weekend lungo, Cotral ha comunicato uno sciopero nella giornata di martedì 2 maggio 2023. Lo sciopero, che riguarderà i collegamenti extraurbani tra i territori della provincia, durerà solamente 4 ore. A creare l’agitazione dei dipendenti, saranno la sigla sindacale di Confail Faisa, che verrà mosso tra le 8.30 del mattino fino alle 12.30. Durante l’agitazione sindacale, come confermato dalla Confail Faisa, si avrà l’astensione da ogni tipo di prestazione lavorativa da parte dei dipendenti iscritti a questo sindacato.

Lo sciopero del COTRAL per il 2 maggio 2023

Per quello che concerne le corse degli autobus, saranno garantire tutte le corse precedenti alle 8.30 del mattino del 2 maggio 2023. I mezzi riprenderanno a circolare, nei territori di competenza, a partire dalle ore 12.30 dello stesso giorno. Stesso identico discorso per quello che concerne le linee ferroviarie gestite da COTRAL, in questo caso la nuova Metromare (ex Roma-Lido) e la Roma-Viterbo. Le corse dei treni saranno garantire fino alle ore 8.30, con uno stop di 4 ore che farà riprendere normalmente il traffico ferroviario a partire dalle ore 12.30. Riguardo maggiori dettagli sullo sciopero indetto dalla sigla Confail Faisa, si possono rintracciare presso il sito ufficiale dell’azienda di trasporti regionale (cotralspa.it) oppure sull’account Twitter della stessa realtà: “@BusCotral”.

Le motivazioni dietro lo sciopero del 2 maggio 2023

La sigla sindacale della Confail Faisa, ha comunicato che questi sono gli elementi che hanno portato gli operatori, sostenuti dal sindacato, a optare per un’agitazione interna a Cotral. In tal senso, menzionano:

Per rivendicare la mancanza di contenuti essenziali per la categoria, soprattutto in relazione all’aumento del costo della vita in atto;

Per la sicurezza sul lavoro, l’orario, l’organizzazione del lavoro, e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione.

I numeri della precedente agitazione di Confail Faisa

Al precedente sciopero organizzato dalla sigla Confail Faisa, sempre durato quattro ore durante la giornata, aderirono solamente il 4,5% degli operatori COTRAL interessati in quella fascia oraria: L’agitazione avvenne nella giornata del 28/04/2022.