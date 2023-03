Sciopero trasporti 8 marzo 2023 a Roma: orari Atac e Roma Tpl, quali sono le fasce di garanzia

Sciopero generale e nazionale in vista, e programmato per la giornata dell’8 marzo 2023. Anche quest’anno, come l’anno scorso, la Giornata internazionale della donna è sinonimo di scioperi, per tutti i settori, pubblici e privati. Sono interessati, ovviamente, anche gli operatori del trasporto pubblico. Così come comunicato da Ferrovie dello Stato, alcune sigle sindacali autonome hanno proclamato un’agitazione dalle 21 del 7 alle 21 dell’8 marzo. Ecco, di seguito, tutte le informazioni necessarie.

Sciopero Trenitalia mercoledì 8 marzo 2023: orari e treni garantiti

Sciopero dei mezzi Roma mercoledì 8 marzo: info utili

Dunque, come anticipato, per la giornata di mercoledì 8 marzo 2023, a Roma saranno a rischio per tutta la durata del servizio giornaliero, le corse di bus, filobus, tram, metropolitane di Atac e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Lo sciopero riguarderà anche gli operatori di trasporto di Roma Tpl e le linee bus periferiche che gestisce. Stando alle comunicazione, allora, il trasporto pubblico ordinario sarà attivo fino alle 8.30, e poi nuovamente tra le 17.00 e le 20.00. Ad essere interessati dallo sciopero, sono anche il settore del trasporto scolastico, oltre quello ferroviario: Trenitalia ha confermato che i treni regionali potranno subire variazioni, ma sono garantiti i servizi essenziali, cioè quelli che di consueto vengono previsti in caso di sciopero nei giorni feriali, dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00.

8 marzo 2023: giornata di sciopero generale

Insomma, l’8 marzo 2023, oltre ad essere la Giornata internazionale della donna, sarà anche una giornata di sciopero generale. Di fatto, le sigle sindacali hanno raccolto l’appello alla mobilitazione rilanciato in Italia dal movimento ‘Non una di meno’, ”contro la violenza e ogni discriminazione di genere, la precarizzazione del lavoro, la disparità salariale, lo sfruttamento, la mancanza di servizi sociali, l’abbrutimento culturale e delle relazioni sociali e le politiche xenofobe sull’immigrazione”.

Le ragioni dello sciopero

La mobilitazione ha come motivazione il divario salariale tra uomini e donne e la sistematica violenza di genere che ogni giorno, purtroppo, continua a riempire le cronache. Non manca neanche il tema dell’aborto, preso di mira dalla retorica del governo Meloni fin dal suo insediamento. Per questi motivi, in occasione della Giornata internazionale della donna, è stato indetto uno sciopero l’8 marzo 2023, con la mobilitazione di numerosi sindacati. Tra le firme: Cub, Cobas, Si Cobas, Slai Cobas, Sgb, Usb e Us. Saranno quindi numerosi i settori coinvolti, non solo il trasporto pubblico locale.