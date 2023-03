Sciopero Trenitalia mercoledì 8 marzo 2023: orari e treni garantiti

Una festa della donna che i pendolari di tutta Italia difficilmente dimenticheranno. Sì, perché mercoledì 8 marzo è stato proclamato uno sciopero generale con i sindacati che hanno fatto proprio l’appello alla mobilitazione rilanciato dal movimento ‘Non una di meno’, che combatte contro la violenza e ogni discriminazione di genere. Le Associazioni sindacali Slai Cobas per il Sindacato di Classe, CUB, USB, ADL Cobas e Cobas Sanità Università e Ricerca, USI-CIT, USI Educazione, CUB Sanità e USB PI hanno proclamato una protesta generale. E da Nord a Sud tutte le lavoratrici e i lavoratori, dei settori pubblici, privati e cooperativi, incroceranno le braccia. E si fermeranno, ovviamente, anche i mezzi di trasporto pubblici e locali.

Sciopero dei treni mercoledì 8 marzo 2023

A Roma, quindi, saranno a rischio metro, bus e tram per 24 ore. Ma incroceranno le braccia, in tutta Italia, anche i lavoratori del Gruppo FS Italiane. E la protesta, quindi, interesserà anche Trenitalia con lo sciopero che durerà ben 24 ore. Come ha fatto sapere l’azienda, in una nota, non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a Lunga Percorrenza, ma i treni regionali potranno subire delle variazioni.

Quali sono i treni di Trenitalia garantiti

Sciopero sì dalle 21 del 7 marzo alle 21 di mercoledì 8, ma anche treni garantiti, e cioè dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 (come da Orario ufficiale Trenitalia e www.trenitalia.com). L’agitazione sindacale, spiega Trenitalia, potrà comportare anche delle modifiche al servizio prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Sciopero trasporti a Roma 8 marzo 2023

Sarà un mercoledì nero, sul fronte trasporti, a Roma perché Cub Trasporti ha aderito allo sciopero generale nazionale di 24 ore indetto dalla confederazione Slai Cobas. La protesta coinvolgerà i dipendenti di Atac e Roma Tpl: metro, bus e tram saranno assicurati da inizio servizio alle 8,30 e poi dalle 17 alle 20. Possibili stop o interruzioni di corse per bus (anche periferici), tram, metropolitane e per la ferrovia Termini-Centocelle potranno invece verificarsi dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Lo sciopero interesserà anche i collegamenti eseguiti per conto di Atac da altri operatori in regime di sub-affidamento.

LEGGI QUI I TRENI GARANTITI IN CASO DI SCIOPERO

I motivi dello sciopero generale

Lo sciopero è stato indetto per alzare la voce contro la condizione generale di vita delle donne, a partire dal lavoro, ma che investe anche tutti gli altri ambiti, sociale, familiare, culturale. Una condizione di lavoro/non lavoro, salute e sicurezza, salario/non salario, peso del lavoro di cura per la mancanza di servizi pubblici e gratuiti e gravi tagli alle risorse per la scuola pubblica. E ancora al centro della protesta, come si legge su Roma Mobilità, la sanità pubblica, la violenza sulle donne, i femminicidi, gli attacchi al diritto di libera scelta della maggioranza delle donne in tema di maternità e/o di aborto.